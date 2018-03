Il campione svizzero continua a dettare il suo tennis sul cemento del Masters 1000 californiano, nonostante il condizionamento del vento

Con qualche difficoltà in più rispetto alla gara giocata due mesi fa in Australia, Roger Federer dimostra ancora una volta la sua superiorità rispetto a Hyeon Chung, il più rampante tra i prodotti della Next Generation. Nei quarti di finale del torneo di Indian Wells, il campione svizzero ha piegato in due set il vincitore delle ultime ATP Finals dei giovani, guadagnandosi l’accesso alla semifinale del primo Masters 1000 stagionale, dove difende il titolo conquistato lo scorso anno.

Lì, contro ogni pronostico, troverà un altro dei migliori giovani del circuito: il croato Borna Coric, che in una notte condizionata dal vento è stato capace di superare al tiebreak del terzo set un avversario molto pericoloso sul veloce come Kevin Anderson, conquistando la prima semifinale a livello 1000 in carriera.

Nel torneo femminile, altra prova impressionante della ventenne russa Kasatkina, che ha rifilato una severa lezione all’ex numero 1 del mondo Angelique Kerber, demolita in meno di un’ora di gioco con il punteggio di 6-0 6-2. In semifinale troverà la veterana Venus Williams, che ha eliminato agevolmente la Suarez Navarro.