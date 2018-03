L'Italia si spacca in due, dalla Russia ondate di vento gelido che porterà neve al Nord e al Centro, mentre il Sud si prepara ad un anticipo d'estate

Ormai le stranezze del meteo non ci stupiscono più. L’Italia, ancora una volta, si divide in due per le temperature. Il Nord e il Centro saranno investiti da ondate di vento gelido proveniente dalla Russia, mentre il Sud si prepara all’estate con Scirocco e temperature fino ai 28 gradi.

La guerra del meteo in Italia tra Burian bis e Scirocco

Secondo quanto riportato da ilMeteo.it, il tempo nei prossimi giorni ci stupirà con continui colpi di scena. L’intero continente europeo e gran parte dell’Italia saranno invasi da masse d’aria gelida che si stanno muovendo dalla Russia. La situazione verrà aggravata da un ciclone mediterraneo che invaderà il Nord, il Centro e la Campania, portando temporali su Toscana, Lazio, Umbria, Sardegna e Campania.

In arrivo il Burian bis con l’abbassamento della bassa pressione sul mare Adriatico e l’arrivo di aria fredda da Nord-Est. Questo cambiamento sarà “responsabile della diminuzione della quota neve su tutte le regioni – scrive ilMeteo.it -. Entro la sera di domenica, infatti, la neve cadrà fin sopra i 500 metri al Nord e dai 1.000 metri al Centro”. Il Sud invece, specialmente la Sicilia, si prepara ad un’altra parentesi estiva con caldi venti di Scirocco e temperature che toccheranno i 28 gradi.