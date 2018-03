Sono in atto le operazioni di soccorso da parte delle squadre dei vigili del fuoco per trarre in salvo una persona sotto le macerie del muro dell'ex monastero

Incidente sul lavoro a Napoli, in via San Paolo, dove il muro perimetrale di un ex monastero è crollato travolgendo alcuni operai che stavano lavorando sul posto.

Non è ancora chiaro se il crollo abbia provocato vittime, ma dai primi soccorsi risulta un disperso. La chiesa di san Paolo Maggiore si trova nel centro di Napoli.

Sono in atto le operazioni di soccorso da parte delle squadre dei vigili del fuoco per trarre in salvo una persona sotto le macerie. Nell’edificio erano in corso alcuni lavori di restauro.