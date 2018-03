Ecco chi ha mandato a chiamare Luciana Litizzetto

Ad aprire l’undicesima punta di C’è posta per te Luciana Litizzetto. La comica ironizza sul programma di Maria De Filippi. “Il finale con Saki sapete cos’è? Il momento più demente del programma!”, dice la Litizzetto. E poi continua parlando delle storie del programma Mediaset, che vanno troppo per le lunghe secondo lei.

“Maria dovresti lavorare di meno – dice la Litizzetto -, devi fare come le wags“. Concluso il siparietto iniziale assiste alla consegna multipla della busta. La prima destinataria è Erjona Sulejmani, ex moglie di Dzemaili, centrocampista del Bologna. Il postino di C’è posta per te recapita l’invito anche a Michela Persico, fidanzata di Daniele Rugani, difensore della Juventus, e a Paola Caruso, la Bonas di Avanti Un Altro.

Gli ultimi due inviti vengono recapitati a Raffaello Tonon e Luca Onestini, la coppia più amata di Grande Fratello Vip. La Litizzetto chiede consigli su come fare selfie e diventare influencer sui social alle tre wags. Ma il meglio arriva con Tonon e Onestini “colpevoli” di “non aver fatto una mazza per tutta la vita“.

Tonon, secondo la Litizzetto, potrebbe misurarsi con una nuova professione: con la sua voce profonda sarebbe perfetto per il ruolo di maniaco telefonico. Luciana Litizzetto conclude esibendosi nel tormentone della coppia Onestini/Tonon sul ritornello “Batti le mani, schiocca le dita, umore alto tutta la vita” e trascinando anche Maria De Filippi.