A C'è posta per te la storia di Paolo e Ferdinando che ha abbandonato la famiglia senza guardarsi indietro

Paolo, 22 anni, vive in Svizzera e da dieci anni non vede il padre Ferdinando. I genitori si sono separati quando Paolo aveva tre anni. E’ stata la madre a lasciare Ferdinando accusandolo di non essere né un buon marito né un buon padre. La nuova situazione ha costretto la madre di Paolo a svolgere quattro lavori contemporaneamente per sfamare i suoi tre figli.

Ferdinando infatti si è lasciato la sua famiglia alle spalle senza farsi più vedere. Paolo rivede il padre all’età di 12 anni quando Ferdinando lo incontra alla stazione dei treni e lo saluta definitivamente con una stretta di mano. Paolo chiede aiuto a C’è posta per te e a Maria De Filippi per conoscere il perché delle scelte fatte da Ferdinando e come ha potuto abbandonare i suoi figli senza rimorsi.

Ferdinando è disposto a riallacciare i rapporti con i suoi figli e soprattutto con Paolo con cui ha passato meno tempo. Vorrebbe inoltre conoscere la nipote, figlia di Paolo. Paolo comprende il pentimento del padre e decide che è arrivato il momento di riabbracciarlo.