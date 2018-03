Valutata allerta gialla per rischio idrogeologico sui bacini di Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Lazio, nonché sui bacini occidentali di Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Calabria

Tempo in peggioramento da Nord a Sud. In particolare, dal primo mattino di domenica sono previsti venti di burrasca su Sicilia, Calabria e Basilicata, in estensione alla Campania. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Maltempo da Nord a Sud

Dalla tarda mattinata, poi, ci saranno temporali sulla Campania e sui settori tirrenici di Basilicata e Calabria centro-settentrionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Lo segnala una nuova allerta meteo della Protezione civile.

Valutata allerta gialla per rischio idrogeologico sui bacini di Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Lazio, nonché sui bacini occidentali di Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Calabria.