Qualifiche deludenti per Valentino Rossi, che partirà dall'ottava posizione in griglia. Out nel Q1 Morbidelli

Johann Zarco, anche in questo avvio di 2018, si conferma tra i piloti più competitivi in prova. Nella prima qualifica ufficiale della stagione in Qatar, il francese della Yamaha Tech 3 ha portato a casa la pole position, davanti al campione del mondo Marc Marquez e a Danilo Petrucci, primo degli azzurri.

Solo quinto posto per Andrea Dovizioso, che aveva dato spettacolo nelle libere, ma resta comunque speranzoso in vista della gara di domani, alla luce del passo gara sfoggiato in questi giorni. Ancora peggio ha fatto Valentino Rossi, mai brillante nel Q2 e costretto a partire dall’ottava casella in griglia. Fuori nel Q1 Morbidelli, al debutto nella classe regina dopo il titolo conquistato in Moto 2 lo scorso anno.