Si complica ulteriormente l’avvicinamento ai playoff NBA per i Golden State Warriors. La franchigia californiana, dopo gli infortuni di Steph Curry e Klay Thompson nei giorni scorsi, dovrà fare a meno anche dell’altra sua stella, quella più scintillante: Kevin Durant, infatti, sarà costretto a uno stop di almeno due settimane a causa di un problema al costato.

Breaking: Kevin Durant will be sidelined at least two weeks after an MRI revealed that he has an incomplete rib cartilage fracture, the Warriors announced. https://t.co/7GRYa3ldWp pic.twitter.com/FOv7L90eJe

— SportsCenter (@SportsCenter) 17 marzo 2018