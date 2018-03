La coppia italiana domina la rassegna nella categoria visually impaired, bissando il trionfo del gigante

Sono sempre più Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal i volti copertina della spedizione azzurra alle Paralimpiadi di Pyeongchang 2018. Nello slalom speciale, il duo azzurro, impegnato nello slalom speciale di sci, categoria “visually impaired”, ha portato a casa la seconda medaglia d’oro della loro rassegna, la quarta complessiva, dopo quelle conquistate in gigante, supergigante e discesa libera.

Ancora una volta, a chiudere sul podio alle spalle degli italiani, lo slovacco Krako, già secondo classificato in gigante. Casal, dopo questa Olimpiade straordinaria, ha commentato così: “Una grande soddisfazione, ho creduto a tutto questo, prima di partire, ho fatto tanti sacrifici per essere qui e non dimenticherò mai l’impresa fatta con Giacomo”.