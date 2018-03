La campionessa americana porta a casa la prova tra i pali stretti nelle finali di Coppa del Mondo. Domani il gigante

Un altro trionfo per Mikaela Shiffrin. Nelle finali di Coppa del Mondo di Are, la regina dello slalom ha messo in fila la concorrenza, rifilando oltre un secondo e mezzo a tutte le rivali e sancendo una volta di più un dominio che va avanti ormai da un quinquennio. Con una grande seconda manche Wendy Holdener risale fino a centrare il secondo posto alle spalle della dominatrice della specialità, chiudendo appena davanti a Frida Hansdotter, campionessa olimpica a Pyeongchang. Crollo verticale, invece, per Petra Vlhova, che dopo un’ottima prestazione al mattino è scivolata indietro a causa di un grave errore.

Lontane, come prevedibile, le italiane: Irene Curtoni è diciannovesima, Federica Brignone, di certo non una specialista dei pali stretti, ventiduesima a cinque secondi e mezzo dalla Shiffrin.