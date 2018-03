Trasferta a Ferrara per la Juve, Samp-Inter completa il quadro degli anticipi. Chiudono la giornata Lazio-Bologna e Napoli-Genoa

Sarà Udinese-Sassuolo ad aprire la 29a giornata di Serie A, un match tra due squadre in cerca di riscatto a seguito di un periodo non certo brillante: i friulani vengono da quattro sconfitte di fila mentre il ruolino di marcia del Sassuolo, in altrettante partite, registra solo due punti all’attivo.

La Juventus, in testa al campionato, fa visita alla Spal di Semplici: gli uomini di Allegri puntano ad allungare ancora sul Napoli, mettendo pressione ai partenopei, mentre la squadra di casa va a caccia di punti fondamentali in ottica salvezza.

Guardando alle gare della domenica, Crotone-Roma sarà una sfida impegnativa per i giallorossi: basti pensare al 4-1 che i pitagorici hanno inflitto domenica scorsa ad una squadra organizzata come la Sampdoria, impegnata invece nella 29a contro l‘Inter in casa al Ferraris, per rendersi conto di come gli uomini di Di Francesco non debbano sottovalutare i calabresi.

Interessanti in ottica salvezza anche le sfide fra Benevento e Cagliari e H.Verona-Atalanta, con i veronesi che hanno bisogno di continuare il trend positivo dopo le ultime due vittorie consecutive per credere nella permanenza in A, mentre la Dea proverà fino a fine stagione l’assalto alla zona Europa League.

Chiudono la giornata i due posticipi domenicali Lazio – Bologna, con i biancocelesti padroni di casa galvanizzati dall’accesso ai quarti d’Europa League ai danni degli ucraini della Dynamo Kiev, e dall’altro un Bologna di Donadoni in cerca riscatto per allontanare le voci di corridoio che lo vedono in bilico sull’attuale panchina felsinea. Infine il Napoli riceve al San Paolo il Genoa di Ballardini: sarà una partita difficile per gli uomini di Sarri che non possono più permettersi di perdere punti nella volata scudetto contro la Juve.

Serie A, il programma completo

Udinese – Sassuolo 1 – 1 Marcatori: 42′ p.t. aut. Ali Adnan (S), 44′ p.t. Fofana (U).

Spal – Juventus (sabato ore 20.45)

Sampdoria – Inter (domenica ore 12.30)

Benevento – Cagliari (domenica ore 15.00)

Crotone – Roma

H Verona – Atalanta

Milan – Chievo

Torino – Fiorentina

Lazio – Bologna (domenica ore 20.45)

Napoli – Genoa

Serie A, la classifica

Juventus 74 *

Napoli 70 *

Roma 56 *

Lazio 53 *

Inter 52

Milan 47

Sampdoria 44

Atalanta 41

Fiorentina 38

Torino 36

Udinese 33

Bologna 33 *

Genoa 30

Cagliari 26

Chievo 25

Crotone 24

Sassuolo 24

SPAL 24*

H Verona 22

Benevento 10

* una partita in più