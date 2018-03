Francesca ha perdonato Ciro? Ecco il loro racconto

Ciro chiede aiuto a C’è posta per te per chiedere perdono alla compagna Francesca. Ciro infatti è stato colto in flagrante da Francesca che sospettava un suo tradimento. Chiede quindi allo staff del programma di Maria De Filippi di chiamare Francesca per dirle che ha sbagliato e che vuole tornare a vivere con lei e con loro figlio.

Ciro lavora in un bar e intratteneva una relazione con una sua collega, nata da uno scambio di sguardi. Gli incontri con la donna lo portano ad essere sempre più assente da casa, cosa che insospettisce Francesca la quale chiede i tabulati delle telefonate del compagno. Dai tabulati telefonici riesce a leggere il numero della destinataria delle telefonate di Ciro, chiede spiegazioni a Ciro che le racconta della sua collega. Nonostante ciò decide di perdonarlo.

Qualche mese dopo, attraverso un’app installata sul cellulare del compagno, Francesca scopre invece che la relazione continua. Così Francesca scopre tutto. Si reca al bar, lo schiaffeggia e lo caccia di casa. Nonostante le preghiere di Ciro, Francesca arrivata in studio, chiude la busta.