"Sto vivendo un momento di riflessione", ha confidato alla D'Urso

Loredana Lecciso è stata ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live per fare, ancora una volta, chiarezza sul suo rapporto con Al Bano (il quale, al momento, è in Germina con Romina Power per dei concerti).

“Ci sono stati momenti migliori ma anche peggiori”, dice subito la Lecciso rispondendo alla domanda “Come stai?”.

La Lecciso ha ammesso che è stata a Pavia per un paio di mesi: “Sono andata perché avevo qualcosa di personale da fare lì e poi perché ho degli affetti familiari. Non vedevo l’ora di rientrare”. “Era un periodo particolari di festività per questo è saltato agli occhi”, le dice la D’Urso.

Loredana Lecciso: “Vivo un momento di riflessione, di piacevole solitudine”

Poi si torna al presente, Loredana è tornata in Puglia: “Sicuramente non un periodo facilissimo, questo è un periodo per me di riflessione, di piacevole solitudine. Ognuno di noi ogni tanto ha bisogno di fare i conti con se stesso, io sto analizzando un po’ tutto, mantenendo fermi dei punti, i miei affetti rimangono immutati, i miei figli, la mia famiglia, Al Bano e tutte le persone a cui voglio bene”, dice Loredana.

“Romina? Non giudico nessuno”

“Il passato ha sempre un sapore nostalgico, chi di noi non vorrebbe fare un tuffo nel passato?”, continua Loredana riferendosi al comportamento di Romina: “Posso trovarlo poco coerente, ma non sono qui per guidicare nessuno, non spetta a me guidicare, io posso rispondere per me”.

Al Bano in più di un’occasione ha detto che odia il gossip e in una più recente intervista ha detto che dopo il matrimonio fallito con Romina Power non ha intenzione di sposarsi di nuovo.

“Adesso sono a Lecce perché sto lavorando a uno spettacolo, sono in una pausa di grande solitudine molto utile nella quale sto cercando di ritrovare i miei equilibri. Non è un periodo sereno. A Lecce sto ricaricando le batterie, mi sto rigenerando e sto cercando di capire tutto ciò che è accaduto”

Loredana Lecciso: “Con Al Bano un obiettivo comune: i nostri figli”

“Con Al Bano condividiamo l’obiettivo della nostra vita che sono i nostri figli. Per la crisi non voglio dare colpa a terze persone, ognuno porta avanti la propria vita e le proprie scelte. Se ha avuto dei ripensamenti da donna mi dispiace, ma nessuno può tornare indietro”, continua Loredana. “Noi ci vogliamo molto bene, siamo un’unica cosa e abbiamo come obiettivo portare a termine la nostra missione di genitori“.

Lecciso e Instagram: “Ho dovuto tutelarmi”

La D’Urso continua a tornare sul rapporto con Romina Power e il post fake che è apparso su Instagram: “Questa cosa mi ha fatto stare male, chiaramente ho dovuto difendermi, mi è stata sottratta l’identità, sono state scritte delle cose per conto mio non vere, ho dovuto tutelare la mia persona, ad ogni azione c’è una reazione”, continua.

Quando la padrona di casa le chiede se ha querelato la Power lei ha risposto così: “Non me ne occupo io ma ho dovuto tutelarmi. Una cosa che mi ha reso molto felice è che Al Bano mi ha chiamata e mi ha avvisato che c’erano delle cose false scritte per conto mio, non ci ha creduto nemmeno per un attimo e mi dispiace che lei c’è caduta con tutte le scarpe in questo tranello che le hanno teso, è stata un po’ superficiale“.

“Al Bano? Un sentimento di amicizia”

“Tornerete insieme tu e Al Bano?”, gli chiede la D’Urso. “Che domanda… il mio problema è stabilire o mantenere quel rapporto bellissimo di grande rispetto e amicizia, e di grandi valori”.

“Tu Al Bano lo ami?”, chiede ancora Barbara. “Io voglio molto bene ad Al Bano, ma in questo momento amo di più me stessa, prevale un sentimento forte, voglio un gran bene ad Al Bano e sarò sempre grata a lui”, ribatte. “Va bene, noi donne intelligenti abbiamo capito…”, chioda la padrona di casa.