Ma le opposizioni nazionali e internazionali temono brogli. L'obiettivo di Putin è di sfondare il tetto del 70% dei consensi a fronte di un'affluenza non inferiore al 70%

La Russia si reca alle urne per eleggere il nuovo capo dello Stato. Nessuna sorpresa “in programma”, ovviamente, perché per la quarta volta consecutiva Vladimir Putin si avvia a ricoprire il mandato presidenziale. Alla vigilia i sondaggi annunciavano un vero e proprio plebiscito per il presidente uscente, ovvero un consenso vicino al 73%.

Troppo staccati il comunista Pavel Grudinin con il 10-14% e il nazionalista Vladimir Zhirinovsky con l’8-12% per impensierire Putin. E si vocifera anche la possibilità di assistere a veri e propri brogli pilotati per sfondare il tetto del 70% di affluenza dei quasi 111 milioni di aventi diritto. Secondo Vtsiom ‘solo’ il 63-67% dei russi ha intenzione di votare. E il primo a chiedere ai russi di disertare le urne è l’oppositore Alexiei Navalni.

Vladimir Putin verso il quarto mandato

Ai quasi 111 milioni di residenti in patria, si aggiungono 1,8 milioni di expat, I seggi sono circa 97mila, distribuiti su 11 fusi orari, dalla regione più orientale, la Chukotka-Kamchatka, a quella più occidentale, l’enclave di Kaliningrad. Le urne si aprono alle 8 del mattino (le 7 italiane) e si chiudono dodici ore dopo. Gli exit-poll sono previsti per le 21 di Mosca.

Russia, i timori degli oppositori

Navalni ha lanciato uno “sciopero degli elettori”, invitando a boicottare presidenziali “farsa” senza reali alternative a Putin. La gente pensa però che il proprio voto non cambierà nulla e pertanto l’obiettivo del Cremlino sembra facilmente raggiungibile.

Secondo i media locali, Navalni è pronto a impiegare 70.000 osservatori per verificare la correttezza del processo elettorale. Anche l’associazione Golos manderà nei seggi circa 90-100.000 di osservatori. Secondo Rbk, gli osservatori impegnati per le elezioni dovrebbero essere 520-555.000, il doppio rispetto alle presidenziali di sei anni fa.