La capolista Empoli fa visita al Pescara, in piena crisi di risultati anche dopo l'esonero di Zeman. Frosinone a Terni

In mancanza della Serie A, ferma per le amichevoli delle selezioni nazionali, tocca alla Serie B prendere il posto del massimo campionato nel weekend degli italiani. Anche il calendario della 32a giornata della serie cadetta, dunque, risente della situazione, con due anticipi al sabato e il resto del turno spalmato nell’arco della domenica. Ad aprire il programma è la sfida tra Spezia e Ascoli, motivato a centrare punti salvezza dopo l’importante successo dell’ultima giornata con la Ternana.

Guardando ai piani più alti della classifica, la capolista Empoli fa visita a un Pescara in profonda crisi di risultati, anche dopo l’esonero di Zdenek Zeman, e punta a un ulteriore allungo in vetta. Il Frosinone, dal canto suo, è ospite di una Ternana che ormai deve giocarsi tutto ogni settimana, per centrare una salvezza che avrebbe dell’eccezionale. Più ostico, almeno sulla carta, il compito che spetta al Palermo, chiamato ad affrontare al Barbera – senza i vari nazionali – il Carpi, rilanciatosi nel girone di ritorno con l’arrivo di Federico Melchiorri dal Cagliari, un attaccante che è un vero lusso per la categoria.

Il sipario sul turno di Serie B calerà con i due posticipi Venezia-Cittadella (derby veneto delle 18) e Cesena-Perugia, che potrebbero avere importanti risvolti in riferimento alla corsa agli ultimi posti della zona playoff.

I risultati della 32a giornata

Spezia-Ascoli 1 – 1 Marcatori: 25′ s.t. Marilungo (S), 45′ s.t.Lores Varela (A).

Bari-Brescia (sabato ore 20:30)

Parma-Foggia (domenica ore 12:30)

Cremonese-Virtus Entella (domenica ore 15:00)

Palermo-Carpi

Pescara-Empoli

Pro Vercelli-Avellino

Salernitana-Novara

Ternana-Frosinone

Venezia-Cittadella (domenica ore 18:00)

Cesena-Perugia (domenica ore 20:30)

SERIE B, LA CLASSIFICA

Empoli 57

Frosinone 54*

Palermo 51

Cittadella 50 *

Bari 47

Venezia 46

Perugia 46

Parma 44

Carpi 44

Spezia 41*

Cremonese 41*

Foggia 40

Salernitana 37*

Pescara 37*

Novara 35

Avellino 35

Brescia 34

Cesena 33*

Virtus Entella 32

Pro Vercelli 29

Ascoli 29

Ternana 26*

* Una partita in più