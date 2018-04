Tutto però è nelle mani del presidente Sergio Mattarella che dovrebbe decidere entro mercoledì optando per un pre-incarico o per un incarico esplorativo

Quella che si è aperta sarà l’ennesima settimana decisiva per risolvere il “rebus governo”. Il candidato premier e leader del M5S, Luigi Di Maio, ha preso atto dello stallo con la Lega di Matteo Salvini ribadendo il suo “no” a un accordo con tutti i partiti della coalizione e aprendo nuovamente al Pd. Difficilmente, però, i dem staranno a sentire: il timore è quello di un bluff.

Governo, le mosse di Di Maio

Il leader del centrodestra Matteo Salvini, dal canto suo, resta fermo sull’obiettivo di un governo col centrodestra unito. Tutto però è nelle mani del presidente Sergio Mattarella che dovrebbe decidere entro mercoledì optando per un pre-incarico o per un incarico esplorativo.

Ma i partiti si muovono già in vista dei prossimi impegni elettorali. Salvini sarà in Molise per le regionali, mentre il premier Paolo Gentiloni andrà invece prima a Verona, poi in Friuli a sostegno del candidato del centrosinistra. Il Presidente della Repubblica si recherà a Forlì per ricordare Roberto Ruffilli, senatore democristiano ucciso 30 anni fa dalle Brigate Rosse.