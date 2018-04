Si tratta di un edificio originario della Mesopotamia formato da 7.506 barili da benzina che galleggeranno sulle acque del Serpentine Lake a partire da giugno

‘The Mastaba’, un edificio originario della Mesopotamia, formato da 7.506 barili da benzina che galleggeranno sulle acque del lago, cuore di Hyde Park, a partire da giugno . Una struttura monumentale permetterà alle persone di passeggiare tranquillamente sulle acque del Serpentine Lake. Si tratta di

L’opera è stata realizzata dalla coppia di artisti composta da Christo e dalla moglie Jeanne-Claude.

Londra, un nuovo habitat per uccelli e pipistrelli

‘The Mastaba’ è alta 20 metri, larga 30 e lunga 40 e coprirà l’1% del lago. Il progetto è nato con l’intento di fornire un nuovo habitat per gli uccelli e i pipistrelli che risiedono in città. A confermarlo è lo stesso artista naturalizzato americano che afferma: “Lasceremo il lago più bello di prima”.

Questa opera si pone a sua volta in continuazione con la realizzazione de ‘The Floatign Piers‘, installata nel 2016 sul lago d’Iseo, in Lombardia, nel quale più di un milione di persone si sono concesse una passeggiata per sperimentare il sistema di passerelle galleggianti.