Il presidente della Repubblica è chiamato ad esprimere la sua decisione in merito alla formazione del Governo dopo il secondo giro di consultazioni. Di Maio e Salvini esprimono la loro fiducia in Mattarella

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è chiamato ad esprimere la sua decisione per la formazione del governo esecutivo, dopo il secondo giro di consultazioni. La soluzione più immediata sembra quella di affidare un “incarico esplorativo”. Tutte le ipotesi fanno pensare alla presidente del Senato, Elisabetta Casellati, seconda carica dello Stato, convocata da Mattarella al Quirinale per le ore 11:00 di oggi. Di Maio e Salvini esprimono la loro fiducia al presidente della Repubblica.

Mattarella affida un incarico esplorativo per il Governo

Venerdì scorso si è concluso il secondo giro di consultazioni al Quirinale con Sergio Mattarella, che al termine dei colloqui ha sottolineato la sua preoccupazione per la situazione: “Lavoreremo per uscire dallo stallo” ha detto, e ha poi aggiunto che avrebbe preso qualche giorno di tempo prima di esprimere il verdetto finale. Oggi, per lui, l’arduo compito di comunicare la sua decisione. Dal momento che non si è trovato un accordo tra i partiti per formare una maggioranza pronta a governare, Sergio Mattarella provvederà ad un “incarico esplorativo”.

Ipotesi per incarico esplorativo: Casellati al primo posto

Il ruolo dell’esploratore è simile a quello di un arbitro, che permetterà di guadagnare giorni nei quali si voterà in Molise e Friuli. Si ipotizza che l’incarico potrebbe ricadere su Maria Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato, prima carica a cui il presidente della Repubblica dovrebbe rivolgersi per tradizione. La Casellati, proveniente da Forza Italia, è stata indicata dall’intera coalizione del centrodestra che, in intesa con il M5S, ha portato lei alla presidenza di Palazzo Madama e Roberto Fico, pentastellato, alla presidenza della Camera. Peraltro, l’incarico esplorativo potrebbe essere affidato, sempre secondo tradizione quirinalizia, anche al presidente della Camera.

La fiducia di Di Maio e Salvini in Mattarella

Luigi Di Maio, leader del Movimento 5 Stelle, dichiara la sua piena fiducia nel capo dello Stato. “Mattarella – ha dichiarato a Campobasso, dove è intervenuto nella campagna elettorale – prenderà le sue decisioni, vedremo. Quello che voglio dire è che abbiamo piena fiducia in lui come garante della Costituzione, qualsiasi decisione prenderà”. Non è d’accordo, invece, all’ipotesi di un premier che non abbia ottenuto un certo consenso alle elezioni. “Diciamo no a un premier che ha preso zero voti – ha commentato Di Maio”.

Di contro, Matteo Salvini sembra aperto all’ipotesi di un premier “terzo”. “Perché no – scherza il leader della Lega -. A condizione che l’esploratore sia in gamba e pronto a sottoscrivere un programma che condivido”. Ai microfoni di Telemolise ha poi auspicato che l’esploratore scelto possa davvero portare ad un soluzione per uscire dallo stallo, in modo da dirigersi “verso la fine delle polemiche e l’inizio di un lavoro vero. Governo – ha continuato il capo del Carroccio – vuol dire avere ministri che si occupino di sanità, di scuola, di giustizia, di agricoltura e di disabili, e un Parlamento pienamente operativo. Quindi, confido nel presidente della Repubblica“. E in merito alla questione della Siria, ha così risposto ai cronisti che lo aspettavano in Senato: “Casellati? Mi sembra che possa fare un buon lavoro”.

Le forze in gioco per il Governo

A contendersi la vittoria finale, però, sono i soliti tre giocatori: la Lega, sostenuta dal centrodestra, il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico. Salvini, temendo che Di Maio possa chiudere definitivamente le porte ad una Lega sempre più vicina a Forza Italia e a tutta la coalizione del centrodestra, ancora una volta ha ribadito la sua apertura verso i pentastellati: “Faccio un appello a Di Maio – ha detto martedì sera su La7 – lascia perdere ‘io, io, io’ torna sulla terra, ci vediamo e ragioniamo”.

Il Movimento 5 Stelle sembra guardare con interesse verso il Partito Democratico. Il segretario reggente, Maurizio Martina, ha così ribadito i tre punti fondamentali del programma dei dem, già esposti al Quirinale al primo giro di consultazioni. I tre punti sono: la lotta alla povertà, allargando in reddito di inclusione; misure a sostegno delle famiglie, con un assegno universale per famiglie con figlie e lavoro, con l’introduzione di una salario minimo legale e il contrasto al dumping salariale. Martina ha poi sottolineato che queste tre proposte “sono state subito strumentalizzate” perché quella dei dem “è la nostra alternativa all’orto di Salvini e al forno di Di Maio”, ha detto.

Giulia Grillo e Danilo Toninelli, capigruppo alla Camera e al Senato per i 5 Stelle, sembrano ben disposti nei confronti del Pd: “La proposta avanzata da Maurizio Martina rappresenta un’iniziativa utile – hanno sottolineato in una nota -. Abbiamo sempre detto che ciò che vogliamo fare è partire dai temi che interessano ai cittadini”.