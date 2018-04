Netflix ha pubblicato il trailer e la locandina di “The Rain”, la sua prima produzione originale danese in arrivo in streaming il prossimo 4 maggio.

Sei anni dopo che un virus ha quasi sterminato la popolazione scandinava, un fratello e una sorella si uniscono ad altri sopravvissuti in cerca di salvezza e risposte, in un pericoloso viaggio attraverso la desolata Scandinavia. Il virus ha scardinato tutte le regole della società in vigore in passato, così i sopravvissuti sono liberi di essere quello che desiderano.

Non tutti i problemi della civiltà sono però svaniti. Amore, gelosia e tutto ciò che comporta il diventare adulti non sono scomparsi col mondo in cui sono cresciuti.

La serie è vietata ai minori di 14 anni.