Giorgio Trizzino deputato M5S

Il mondo è in ansia per la sorte del piccolo Alfie Evans, il bimbo di 23 mesi affetto da una malattia neurologica degenerativa sconosciuta e incurabile. L’Italia sta facendo di tutto per salvarlo: prima ha dato la cittadinanza al bambino e adesso, dopo che i giudici hanno deciso di staccare la spina, sta predisponendo il tutto per accoglierlo all’ospedale ‘Bambino Gesù’ di Roma.

Trizzino (M5S): “La scienza punto di riferimento”

“Il caso del piccolo Alfie Evans evidenzia come la scienza ancora una volta debba rappresentare un punto di riferimento per ogni nostra valutazione anche in ordine a questioni etiche e morali. Il piccolo Alfie è effetto da una patologia le cui conseguenze sono mortali e portano ad atroci sofferenze che al momento sono controllate da una profonda sedazione” lo dichiara Giorgio Trizzino, parlamentare del Movimento 5 Stelle che professionalmente prima delle elezione a portavoce alla Camera ricopriva l’incarico di Direttore Sanitario dell’Ospedale Pediatrico di Palermo.

“È opportuno affrancarsi dal frastuono di queste ore, dove soggetti culturalmente lontani da questi argomenti non mancano di ritagliarsi uno spazio mediatico piombando puntualissimi su un caso che dovrebbe essere lasciato in un rispettoso e prudente silenzio” conclude Trizzino.