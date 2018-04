E giovedì sarà la volta dei nuovi incontri con le forze politiche del Presidente della Camera Roberto Fico. In programma c’è il confronto con le delegazioni del Partito Democratico e del MoVimento 5 Stelle in seguito al mandato esplorativo conferito dal Capo dello Stato: alle 11 l’incontro con la delegazione del Pd, alle 13 l’incontro con la delegazione del M5S. Le consultazioni si svolgeranno nel Salottino del Presidente.

“Ho sentito Renzi mezz’ora fa: ci confrontiamo, lavoriamo insieme. Credo ci siano tutte le condizioni per fare un buon lavoro. Ci si confronta ma poi si lavora insieme. Lo faccio con Renzi come con altri”. Il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina , ha parlato a Porta a porta del rapporto a tratti conflittuale con l’ex premier Matteo Renzi. Un rapporto reso ancora più “difficile” dalla recente e improvvisa apertura di Martina a Cinque Stelle. “Ci sono”punti di vista differenti senz’altro – aggiunge il reggente – Ma non c’è nessun problema, anzi. Facciamo bene a confrontarci ed essere rispettosi dei punti di vista di ciascuno”.

A margine di una manifestazione dell’Anpi, Martina ha poi fatto cenno al possibile ritorno al voto: “L’ho già detto tante volte: l’ipotesi di un voto anticipato, di un voto a breve, mi preoccupa perché darebbe un segnale sbagliato e rischierebbe di replicare una situazione che non possiamo permetterci”, ha aggiunto. “Si tratta di un passaggio politicamente importante perché escludere definitivamente una trattativa come quella che abbiamo visto fin qui tra Lega, 5 Stelle e centrodestra è un cambiamento che avevamo chiesto ed effettivamente le parole di Di Maio sono state molto nette e molto chiare”. Governo, Berlusconi spara sul M5S

Per un alleanza che prova a nascere, ce n’è una destinata a tramontare: quella tra M5S e Centrodestra è ormai ai titoli di coda. “Siamo impegnati a cercare una soluzione alla crisi politica, senza veti né preclusioni, rispettosa del voto espresso dagli italiani”, ha affermato il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi alle Malghe di Porzus, sul palco per la campagna elettorale per le Regionali in Friuli.

“Tutte le forze politiche hanno il dovere di essere responsabili, nel linguaggio e nei comportamenti – aggiunge Berlusconi a Porzus – Il calcolo politico non può portare a disgregare quella convivenza democratica faticosamente acquisita settant’anni fa“. “Davanti a M5S gente si sente come ebrei con Hitler. Siamo di fronte a un grave pericolo. L’altro giorno stavo dando una mano a delle persone e ho chiesto loro come si sentissero di fronte a questa formazione politica, che non si può certo definire democratica. Uno mi guarda negli occhi e mi dice: ‘Credo che ci sentiamo come gli ebrei al primo apparire della figura di Hitler'”.

Parole durissime alle quali replica anche il suo “alleato” Matteo Salvini: “È meglio tacere e rispettare il voto degli italiani invece di dire sciocchezze. Io voglio dare un governo all’Italia, sono stufo di insulti, capricci e litigi”. Berlusconi, però, poco dopo si dissocia: “Al presidente sono state attribuite parole che appartengono ad altri. In particolare la frase legata agli ebrei ed Hitler è stata pronunciata da uno dei partecipanti ad un incontro del 24 aprile a Pordenone: è di tutta evidenza che questo concetto è stato semplicemente riferito”.