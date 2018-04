Il principe Harry e Meghan Markle hanno programmato vari momenti musicali collegati alle fasi dell'intera giornata

Come tutti i dettagli del royal wedding, anche la colonna sonora sarà a metà fra tradizione e modernità. Il principe Harry e Meghan Markle hanno programmato vari momenti musicali collegati alle fasi dell’intera giornata. Per la cerimonia nella Cattedrale di San Giorgio, non si esibirà soltanto lo storico coro della chiesa fondato nel 1348 e composto da soli uomini, 23 ragazzi e 12 adulti. Al coro verrà riservato il momento in cui Harry e Meghan diventeranno marito e moglie.

La colonna sonora del royal wedding

Ad accompagnare il rito religioso ci sarà anche il violoncellista diciannovenne Sheku Kanneh-Mason, voluto dalla stessa Meghan. Studente della Royal Academy of Music di Londra e pluripremiato in tutti il mondo ha dichiarato: “Sono così eccitato e onorato di esibirmi al matrimonio del principe Harry e di Ms. Meghana Markle. Sono stato colto di sorpresa quando Ms. Markle mi ha chiamato per dirmi che avrei suonato durante la cerimonia, e naturalmente ho subito detto di sì!”. E ha concluso: “Che privilegio poter suonare il violoncello a un evento così meraviglioso.

I’m so excited and honoured to perform at Prince Harry and Meghan Markle’s wedding. I was bowled over when Ms Markle called me to ask if I would play during the ceremony, and of course I immediately said yes!!! What a privilege. I can’t wait! https://t.co/TU0lyKloCD — Sheku Kanneh-Mason (@ShekuKM) 24 aprile 2018

All’insegna dell’innovazione durante la cerimonia si esibirà anche il coro gospel diretto da Karen Gibson. Il Kingdom Choir è un coro cristiano composto da artisti britannici e diventato famoso per la creazioni di nuovi suoni che esprimono il sentimento religioso di cui sono portatori. Infine alla cattedrale di San Giorgio si esibirà un’altra orchestra composta da musicisti provenienti dalla BBC National Orchestra del Galles, dalla English Chamber Orchestra e dalla Philharmonia Orchestra di Londra.

I brani per i party reali

Ovviamente la musica cambia per la festa al castello di Windsor. Negli ultimi mesi si era diffusa la voce, poi non confermata, che durante il pranzo si sarebbero esibite le Spice Girls. Sembra che non ci sarà alcuno spettacolo, nonostante tra gli invitati al party serale a Frogmore House compaiano anche le cinque ragazze, tra cui anche Victoria Beckam con consorte, cosa che potrebbe far sospettare a un cambio di programma. Tra le voci più accreditate a salire sul palco, secondo Vanity Fair, ci sarebbero Ellie Goulding e Sophie Ellis Bextor, il cui successo Murder On the Dance Floor, è uno dei brani preferiti di Meghan.