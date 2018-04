Napoli e napoletani offesi e denigrati, a pochi giorni da Fiorentina-Napoli, in un murales a Firenze: "Ci scansiamo... ma dalla vostra puzza!"

Comincia così, malissimo verrebbe da dire, ma tant’è: mancano più di 48 ore dal fischio d’inizio di Fiorentina-Napoli ma la sfida è già infuocata. Purtroppo però si tratta di un focolare poco riconciliante in tema di sport; infatti i tifosi napoletani fanno i conti con un murales (quanto mai offensivo) a loro indirizzo, apparso da poco a Firenze: “Ci scansiamo… ma dalla vostra puzza”, il tutto accompagnato dal ricordo della materia che genera il fetore, quello più naturale ed umano, vicino alla parola Napoli.

Nessun regalo

Delle scritte, dei graffiti, che ci portano lontano col pensiero: no, non all’epoca primitiva (anche se questa rozza maleducazione dovrebbe condurci lì) ma alla faide storiche tra Fiorentina e Juventus, a tutte quelle linguacce e menti mal pensanti che vedevano nelle prossime due sfide del Napoli (Fiorentina e Torino) squadre profondamente rivali al mondo Juve, e che si sarebbero perciò scansate per favorire il Napoli nella volata scudetto.

Questi “tifosi” viola hanno risposto, per così dire, da ventriloqui per la squadra. La Fiorentina giocherà la sua partita: entrambe, Napoli e Fiorentina, lotteranno per i tre punti.

Di male in peggio

Oltre all’accoglienza piuttosto discutibile di alcuni tifosi Gigliati verso quelli partenopei, il club viola peggiora la situazione già velenosa: la Fiorentina ha lecitamente deciso di dimezzare il numero di biglietti per i tifosi del Napoli.

Inutile dire che anche questo secondo “regalo toscano” non è di gradimento per il popolo napoletano. La squadra ed il club azzurro speravano vivamente in una massiccia presenza di tifo a proprio favore: 2500 circa i tifosi azzurri previsti all’Artemio Franchi domenica, ma potrebbero arrivarne di più grazie ai 1500 posti riservati ai tifosi napoletani residenti in Toscana con tessera del tifoso.