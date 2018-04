Lo hanno annunciato i genitori attraverso Facebook. "Il nostro guerriero ha spiegato le sue ali alle 2:30 - scrive il padre Tom - abbiamo il cuore spezzato"

Tom Evans, papà di Alfie

Il piccolo Alfie Evans non c’è più

A nulla è valso l’appello del Papa, il rilascio della cittadinanza italiana, le trattative con i medici da parte dei genitori. I giudici britannici avevano vietato il trasferimento del bimbo in Italia nonostante il nostro Paese gli avesse conferito la cittadinanza. Il piccolo di appena 23 mesi, affetto da una malattia neurodegenerativa, dopo diversi giorni senza essere più attaccato alle macchine che lo tenevano in vita, è morto. Ha lottato in questi giorni, aggrappato alla vita ma purtroppo il suo corpicino non ha retto.

Sempre sui social era arrivato, prima della morte del piccolo, un ultimo disperato appello ai sostenitori dell’Alfie’s Army da parte della zia, Sarah Evans: la donna aveva invitato a mandare “preghiere” e “100 profondi respiri al nostro guerriero”.