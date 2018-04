In programma gli eventi principali che si terranno fino al primo maggio in varie regioni d'Italia

Festa di Sant'Efisio a Cagliari

Il lungo ponte del Primo Maggio sarà un’ottima occasione per staccare dalla routine quotidiana. Attività sportive, visite culturali, mostre e tanto altro: tutto un parterre in cui immergersi e magari allietare la propria giornata.

Ecco in programma gli eventi principali che si terranno dal 27 aprile al primo maggio in varie regioni d’Italia.

Ponte primo maggio, Trentino Alto Adige in fiore

Merano Flower Festival dal 27 al 29 aprile. Faranno da cornice Piazza Terme e il Parco delle Terme, in cui si svolgerà una mostra mercato dei fiori e delle piante, con un programma pieno di eventi come corsi, workshop per adulti e bambini, presentazioni di libri, musica. Si parte col, evento che colorerà la città altoatesina. Faranno da cornicee il, in cui si svolgerà unadei fiori e delle piante, con un programma pieno di eventi come corsi, workshop per adulti e bambini, presentazioni di libri, musica.

In più si terrà un convegno presso i Giardini di Castel Trauttmansdorff, incentrato sul tema dei ‘giardini verticali’ previsto per sabato 28 aprile.

Il 28 aprile si svolgerà il Mercato tradizionale del sabato, dove sarà possibile acquistare prodotti della terra e oggetti dell’artigianato. Sarà poi lanciato un nuovo progetto della città, intitolato ‘Shopping Contadino in e-bike‘, il quale prevede di noleggiare una e-bike in città e visitare i masi contadini dei paesi vicini. I visitatori potranno acquistare prodotti tipici come marmellate, formaggi, succhi di frutta, uova, latte, biscotti e così via.

Ponte primo maggio, i ‘Serpari’ d’Abruzzo

Il giorno dei ‘serpari’ si tiene a Cocullo, in provincia dell‘Aquila. Una celebrazione da seguire che avrà luogo il primo maggio con protagonista la statua di San Domenico, portata in processione per le vie del paese e addobbata da decine di serpenti.

Leggenda vuole che l’usanza derivi dai poteri attribuiti al santo protettore dal mal di denti, dai morsi di rettili e della rabbia.

Ponte primo maggio, la festa di Sant’Efisio in Sardegna

Ogni anno viene celebrata la festa più importante della Sardegna: Sant’Efisio. Il primo maggio si terrà a Cagliari una processione che accompagna la statua del santo fino al luogo in cui morì da martire.

Carri tirati da buoi agghindati a festa, donne e uomini vestiti in costumi tradizionali, suonatori, confraternite e cavalieri accompagnano Efisio fino a Nora. Il santo fa poi ritorno a Cagliari il quattro maggio.

Ponte primo maggio, festival del cinema da non perdere in Trentino e in Friuli Venezia Giulia

montagna, avventura ed esplorazione. L’evento si terrà a Trento fino al 6 maggio. Weekend all’insegna delle rassegne cimatografiche più importanti d’Italia. Si comincia con il ‘ Trento Film Festival ‘, il primo e più antico festival internazionale di cinema dedicato ai temi dellaed. L’evento si terrà a Trento fino al 6 maggio.

Udine si conclude sabato 28 aprile il ‘Far East Film Festival‘, il cui obiettivo è fare apprezzare al pubblico europeo e italiano il cinema popolare asiatico, sviluppandone e incoraggiandone la comprensione. Invece asi conclude sabato 28 aprile il ‘, il cui obiettivo è fare apprezzare al pubblico europeo e italiano il cinema popolare asiatico, sviluppandone e incoraggiandone la comprensione.

Ponte primo maggio, Sicilia e Marche in fiore

A Camerino andrà in scena il 28 e 29 aprile la manifestazione ‘ Cortili in fiore ‘. Sarà un’occasione unico per entrare in contatto con la natura e le mille meraviglie che la caratterizzano.

In Sicilia, precisamente ad Acireale (Catania) va di scena fino al 29 aprile la ‘Festa dei Fiori‘. Diversi carri fiorati sfileranno per inscenare un Carnevale primaverile.

Ponte primo maggio, il birdwatching in Emilia Romagna

Primavera Slow È di scena il, che collega decine di attività in tutto il parco del Delta del Po e nei suoi dintorni, tra Emilia Romagna e Veneto. Diverse le iniziative organizzate in occasione della manifestazione: escursioni a piedi, in barca, in bicicletta, a cavallo, laboratori didattici per famiglie con bambini, degustazioni, mostre di fotografia, convegni, raduni sportivi e molto altro ancora.

Dal 28 aprile al primo maggio, in particolare, a Comacchio si terrà la Fiera Internazionale del Birdwatching e del Turismo Naturalistico: evento da non perdere per tutti gli amanti della fotografia naturalistica, dell’osservazione dell’avifauna, del turismo lento e in natura.