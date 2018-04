Ester Arzuffi si era sempre detta convinta dell'estraneità del figlio rispetto al delitto di Yara Gambirasio, la tredicenne di Brembate di Sopra scomparsa il 26 novembre del 2010 e trovata uccisa tre mesi dopo

La madre di Massimo Bossetti, Ester Arzuffi, si è spenta all’età di 71 anni a causa di un male incurabile. Il figlio, riferisce la redazione di Quarto Grado, la avrebbe visitata con il permesso della corte d’Appello di Brescia. La donna si è spenta in ospedale a Ponte San Pietro, nella Bergamasca.

Ester Arzuffi si era sempre detta convinta dell’estraneità del figlio rispetto al delitto di Yara Gambirasio, la tredicenne di Brembate di Sopra scomparsa il 26 novembre del 2010 e trovata uccisa tre mesi dopo in un campo a Chignolo d’Isola, sempre nel Bergamasco.

Bergamo, la morte della mamma di Bossetti

Aveva anche sempre negato che Massimo fosse figlio di Giuseppe Guerinoni l’autista di autobus di Gorno scomparso nel 1999, come invece accertato nelle indagini. Il muratore bergamasco è in attesa del processo in Cassazione che comincerà il 12 ottobre. Claudio Salvagni, legale di Massimo Bossetti, ha confermato che “chiederemo che possa partecipare ai funerali della mamma”.