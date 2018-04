Dramma familiare a Ciampino, in provincia di Roma. Un uomo di 42 anni ha tentato di uccidere la moglie e poi si è suicidato gettandosi nel vuoto. Il delitto sarebbe arrivato al culmine di una lite: l’uomo ha tentato di sgozzare la donna e si è poi lanciato dal terzo piano della loro abitazione. L’uomo […]

L’uomo è morto, mentre la moglie, una 37enne, è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni. L’assassino suicida, Alessandro Tolla, lavora nel ramo assicurativo, mentre la moglie, Maria Giuliano, è un avvocato. All’arrivo dei soccorritori era già morto. I due si erano sposati quattro anni fa e non avevano avuto figli.

Roma, il tentato omicidio e il suicidio

La donna ha cercato disperatamente di difendersi. Quando è stata soccorsa da una vicina di casa, aveva un profondo taglio alla gola ed il volto tumefatto. È stata trasportata in codice rosso al policlinico di Tor Vergata. Sulla vicenda sono in corso indagini dei poliziotti del commissariato di Marino.