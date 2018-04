"I nostri medici volontari potranno così prestare la loro professionalità e curare le malattie e alleviare le sofferenze dei più poveri dei Burundesi", ha detto Cuffaro, presidente della Onlus "Aiutiamo il Burundi"

Totò Cuffaro ha deciso di ricominciare una nuova vita in Africa. Lo aveva promesso, l’ex governatore siciliano, ed è stato di parole. A Bujumbura è stato inoltre raggiunto un accordo tra il ministro della Sanità del Burundi e la onlus italiana “Aiutiamo il Burundi” di Totò Cuffaro e del dottor Stefano Cirillo.

L’accordo prevede il mandato a gestire le attività sanitarie del nuovo ospedale di Karuzi: “La nostra Onlus – ha dichiarato Cuffaro – che dispone soltanto di fondi frutto della generosità di tanti privati, interviene nel finanziare le spese per poter curare i più poveri che non possono ad oggi accedere a nessun tipo di cure. Inoltre, ci consentirà di inviare i tanti medici italiani che ci hanno dato la loro disponibilità”.

L’ospedale di Karuzi è una importante struttura sanitaria che si trova al centro del Burundi in un area densamente popolata dai Batwa (Pigmei) che vivono nella miseria: “I nostri medici volontari – hanno aggiunto Cuffaro e Cirillo – potranno così prestare la loro professionalità e curare le malattie e alleviare le sofferenze dei più poveri dei Burundesi che non sono in condizione di pagarsi la sanità”.