Duplice esplosione nel cuore di Kabul, la secondo mirava a colpire i cronisti accorsi per raccontare la prima

Kabul è stata colpita stamattina da un duplice attentato rivendicato dall’Isis nel quartiere di Shash Darak, dietro all’ambasciata degli Stati Uniti e il quartier generale della Nato. Secondo quanto precisato da un portavoce del ministero della sanità, il bilancio è di 29 morti, tra cui 9 giornalisti, e 49 feriti che sono stati trasferiti negli ospedali di Wazir Akbar Khan e Emergency.

Attacco in Afghanistan, giornalisti nel mirino dell’Isis

L’Isis ha rivendicato il duplice attentato in Afghanistan e in un comunicato pubblicato attraverso Amaq, la sua agenzia di stampa, assicura che l’operazione ha causato “fra 90 e 100 morti”. Tra questi ci sono almeno 8 fra giornalisti, fotografi e cameramen, mentre altri 6 operatori sarebbero rimasti feriti. A riferirlo è il Comitato per la sicurezza dei giornalisti afghani (Ajsc). Secondo quanto riportato da media internazionali, la seconda esplosione mirava a colpire e uccidere i cronisti accorsi per coprire la prima. In questo secondo attacco sono morti anche molti soccorritori.

Immagine di repertorio.