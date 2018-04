Torna il maltempo in tutta Italia, con piogge e temporali che persisteranno fino al 2 maggio

Si preannuncia un 1° maggio piovoso, con fenomeni temporaleschi e piogge insistenti al Nord e al centro Italia. Salva solo la Sicilia dove gli amanti delle grigliate potranno divertirsi e prendere un po’ di sole, nonostante qualche nube di troppo.

Meteo 1 maggio 2018

Al Nord si prevede pioggia dal pomeriggio fino a sera inoltrata e la notte anche in Lombardia, Emilia Romagna e Nordest. Temperature in calo, con massime tra 18 e 22 gradi. Al Centro rovesci e temporali in Sardegna, con temperature in calo, massime tra 15 e 21 gradi. Salvo il sud Italia, dove si prevede un cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso ma senza pioggie, che potrebbero sopraggiungere di notte. Temperature in calo, massime tra 20 e 24 gradi.

Meteo 2 maggio 2018

Le piogge dovrebbero persistere al Nord Italia anche il 2 maggio, con neve sulle Alpi dai 1700/1900 metri. Al Centro molto tempo instabile su Sardegna e Toscana con piogge e temporali anche moderati ma con temperature in rialzo, che toccheranno anche i 24 gradi. Dal pomeriggio forti temporali in Sicilia e di sera in Campania. Temperature stazionarie, massime tra 20 e 25.

Fonte 3bMeteo.com