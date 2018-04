Il gruppo, formato da 14 alpinisti di nazionalità italiana, francese e tedesca, è stato rinvenuto stamani dai soccorritori

Notte di gelo rivelatasi fatale per quattro alpinisti morti nella regione di Arolla, nel canton Vallese. Lo rivela la polizia del posto, aggiungendo che altre cinque persone, rimaste ferite gravemente, lottano tra la vita e la morte.

Svizzera, il gruppo alloggiava all’Haute Route Chamonix-Zermatt

Il gruppo, formato da 14 alpinisti di nazionalità italiana, francese e tedesca, alloggiava presso l’Haute Route Chamonix-Zermatt. Divisi in due squadre: una contava dieci persone, l’altra era composta da quattro. Entrambe sono state sorprese da una bufera che ha impedito loro di raggiungere il rifugio a 3.157 metri.

Le operazioni di salvataggio, iniziate in seguito all’allarme lanciato verso le 6.30 presso la Capanna delle Vignette, “sono terminate e gli elicotteri hanno portato i vari feriti negli ospedali del canton Vallese. Diversi sono in stato di ipotermia“, ha fatto sapere con un tweet la polizia locale istituendo una linea di assistenza per stabilire contatti con le famiglie.

Inoltre tre delle quattro vittime sono decedute dopo l’arrivo in ospedale, mentre cinque stanno lottando tra la vita e la morte. Il resto dei sopravvissuti soffre invece di leggera ipotermia ma non destano preoccupazioni le condizioni di salute.