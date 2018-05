Trump ha annunciato dazi del 25% sull'import di acciaio e del 10% su quello di alluminio in marzo. Il primo di giungo la decisione definitiva

Altri trenta giorni di tempo per decidere sui rapporti commerciali con l’Europa. Il presidente americano Donald Trump prende tempo: l’imposizione di dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio dall’Ue e da altri paesi alleati slitta al primo giorno di giugno. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti.

Secondo il quotidiano, il tycoon dovrebbe annunciare l’esenzione definitiva della Corea del Sud sui dazi. Con il posticipo della decisione restano quindi in vigore, riporta il Wall Street Journal, le esenzioni ai dazi per l’Ue e altri paesi alleati. Trump ha annunciato dazi del 25% sull’import di acciaio e del 10% su quello di alluminio in marzo, concedendo allo stesso tempo esenzioni ad alcuni paesi, fra i quali l’Unione Europea.

Dazi Usa, le trattative slittano a giugno

Il posticipo offre quindi maggior tempo per trattare. Il deficit commerciale degli Stati Uniti con l’Ue è balzato dai 17 miliardi di dollari del 1997 ai 151,4 miliardi del 2017. Un dato causato dalle importazioni manifatturiere dalla Germania: solo lo scorso anno gli Usa hanno acquistato 117,7 miliardi di prodotti Made in Germany, il 27% delle totali importazioni dall’Ue.