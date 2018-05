L'uomo è stato colpito al torace tra le 7:00 e le 8:00 del mattino ma non è in pericolo di vita

Un clochard di 45 anni è stato trovato accoltellato davanti a una scuola media del quartiere Japigia di Bari. Sembra che l’uomo sia stato aggredito e colpito al torace con un’arma da taglio tra le 7:00 e le 8:00 del mattino.

Un passante che ha visto il corpo riverso per terra si è premurato di chiamare i soccorsi. L’uomo senza fissa dimora non è in pericolo di vita.