"Si regoli la caccia con il fine della somministrazione. Mangiamole nei ristoranti e nelle sagre", scrive Michel Marchi su Facebook e sui social impazza la polemica

Sui social impazza la polemica sulla proposta di portare le nutrie a tavola, per ridurne il numero. L’idea è partita da Michel Marchi, sindaco di Gerre de’ Caprioli, in provincia di Cremona, e presidente dei Piccoli comuni dell’Anci Lombardia. I cittadini si sono divisi tra chi approva e chi disprezza.

Proposta choc del sindaco: “Mangiamo le nutrie per ridurle”

Un post su Facebook per lanciare l’idea. “Impazza la discussione, sempre lontano dalla risoluzione del problema, delle nutrie! La mia semplice proposta – scrive il sindaco Michel Marchi – : Si regoli la caccia con il fine della somministrazione. Mangiamole nei ristoranti e nelle sagre! Qui nella bassa ne saremmo certo contenti! Altro che gabbie, fosse comuni, celle frigorifere…. tegami e padelle! Garantisco organizzazione sagra paesana gastronomica a tema!”. E a seguire l’hashtag #agerresimangiatutto.

I cittadini hanno risposto in massa ma l’opinione non è comune e la discussione continua ad alimentarsi sui social. Secondo alcuni, non sarebbe male mangiare la carne delle nutrie, che è gustosa e già proposta in piatti tipici di altri paesi – di cui postano le foto su Facebook -. Altri, invece, difendono l’animale etichettando come stupida e medievale la proposta.