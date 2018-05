Gli lanciano monetine in classe, insegnante denuncia studenti

Non volevano fare lezione e hanno cominciato a tirare monetine sull'insegnante, che li ha denunciati. "Sono spiazzato" ha detto il docente

Non volevano fare lezione, così gli studenti di una scuola di Cremona hanno cominciato a tirare monetine sull’insegnante. Un altro increscioso episodio di maltrattamenti a scuola, ancora una volta la vittima è un insegnante, l’uomo però ha deciso di non rimanere con le mani in mano e sono subito scattate delle sospensioni per gli studenti. Il docente ha denunciato l’accaduto alla polizia.

L’insegnante, che ha voluto mantenere l’anonimato, subito dopo il lancio delle monetine è uscito dalla classe,”insieme al consiglio di classe e agli organi preposti della scuola – ha raccontato – ho preso i provvedimenti necessari”. “Ho denunciato l’accaduto – ha spiegato – procederemo per vie legali”.

Sembra che adesso le cose vadano meglio ma “non si può pensare di fare scuola – ha concluso il docente – e ritrovarsi ad andare dalla polizia a fare denuncia”. I numerosi anni di esperienza non sono bastati a ridurre la sorpresa. “Non riuscire a fare lezione – ha raccontato in un’intervista a La provincia di Cremona -, non avere la possibilità di svolgere il mio mestiere, essere bersagliato dai ragazzi mi ha spiazzato“.