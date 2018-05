Il ragazzo si sarebbe schiantato su un muretto al bordo della strada. Il 19enne è stato sbalzato dallo scooter ed è finito sull’asfalto

Non c’è stato nulla da fare per il giovane di 19 anni, Castrenze Tavarella, di Campofelice di Roccella (Palermo), morto ieri in un incidente stradale sulla strada statale 113 nei pressi di Buonfornello. Il giovane viaggiava a bordo di un Honda Sh. I medici del 118 hanno fatto di tutto per salvarlo, ma tutte le manovre si sono rivelate inutili.

Sono intervenuti oltre ai sanitari del 118 anche agli agenti della stradale e i vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione, il giovane era a bordo del suo scooter quando, intorno alle 20,30, per cause ancora in via d’accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo.

Schianto a Buonfornello, la ricostruzione

Il ragazzo si sarebbe schiantato su un muretto al bordo della strada. Il 19enne è stato sbalzato dallo scooter ed è finito sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale per i rilievi del caso.