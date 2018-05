Inquietante la scritta trovata sul petto del ragazzo: "Mi hai lasciata sola, mi vendicherò", intanto si indaga sulle cause del decesso

Un ragazzo di 22 anni, G.D.V., è stato trovato morto nella sua camera da letto in via di Villa Grazioli, nella zona Parioli di Roma. Sul petto del giovane si legge una scritta con pennarello: “Mi hai lasciata sola, mi vendicherò”. A scoprire il corpo del ragazzo, probabilmente morto per abuso di alcol e droga, è stata la mamma, verso le 12:00 di ieri.

Parioli, giovane trovato morto nella sua abitazione

Si apre un giallo sulla morte del giovane. La scritta trovata sul suo petto è un particolare molto inquietante, sembra infatti che il ragazzo sia stato trovato con ancora il pigiama addosso e che avesse passato la notte con la sua fidanzata. Su di lei indagano gli agenti della Squadra Mobile, per capire se la ragazza sia fuggita senza avvertire nessuno dopo aver trovato il cadavere, cosa significhi quella scritta e a chi sia rivolta la minaccia di vendetta. Il mistero si infittisce, anche perché qualche giorno fa, il ragazzo aveva scritto su Facebook: “Bisogna lottare tutti i giorni, per tutta la vita, per non lasciarsi andare”.

Mentre continuano le indagini da pare del commissariato Salario-Parioli e della squadra mobile, anche la scientifica ha eseguito rilievi sul posto. Non si conoscono ancora le cause del decesso e la famiglia aspetta i risultati dell’autopsia, per capire di cosa sia morto il giovane, ma non si esclude alcuna pista.