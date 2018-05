Il divieto di frequenza per chi non risulta in regola con la vaccinazione è stata disposta dalla legge Lorenzin sull'obbligatorietà dei vaccini

Scattano i primi divieti di accesso a scuola previsti dalla legge Lorenzin sull’obbligatorietà dei vaccini. A Torino, la dirigente scolastica delle scuole materne Keller e Kandinskij ha predisposto il divieto per due bambini di presentarsi in classe fino a quando non risulteranno in regola con la vaccinazione.

“Lo impone la legge – spiega la preside, Elena Cappai – e sino a quando non riceverò i documenti che attestano l’avvenuta messa in regola, non potrò fare altrimenti”.

Vaccini, scatta il divieto per due famiglie di Collegno

Il divieto è scattato anche nei confronti di due famiglie residenti a Collegno, in provincia di Torino. Lo riferisce Matteo Cavallone, assessore comunale alle Politiche educative della cittadina alle porte del capoluogo piemontese, aggiungendo che “per tutto l’anno abbiamo inviato ai genitori numerose sollecitazioni. L’Asl ci ha comunicato che, su 172 bambini iscritti agli asili comunali, due non sono stati vaccinati”. “E così procederemo come da normativa. Nei mesi scorsi abbiamo anche incontrato le famiglie”, ha concluso Cavallone.