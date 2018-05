"Non nutro risentimenti o rancori verso i tre teenager che mi hanno fatto questo. Anzi, mi dispiace per loro", ha detto il giovane sul suo profilo Facebook

Dopo Mariam Moustafa, la ragazza romana di origini egiziane picchiata a morte da una baby gang a Nottingham, un altro giovane italiano da i conti con la piaga britannica della violenza di strada. Marzio Fagioli, studente universitario a Cambridge, ha denunciato il pestaggio sul suo profilo Facebook postando diverse foto con la sua faccia tumefatta.

Lo studente originario di Pomezia, vicino a Roma, ha però sottolineato sulla sua pagina del social network di non essere arrabbiato: “Non nutro risentimenti o rancori verso i tre teenager che mi hanno fatto questo. Anzi, mi dispiace per loro. La rabbia e la violenza gratuita che ho subito sono solo un altro esempio della nostra società distrutta e il risultato di avere avuto cattivi genitori”.

Foto da Facebook.