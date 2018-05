La candidatura è stata ufficializzata da 18 repubblicani della Camera

Dopo le insistenti voci di corridoio su una possibile candidatura di Donald Trump per il premio Nobel 2019 per la pace, arriva la conferma: 18 repubblicani della Camera lo hanno candidato ufficialmente.

I parlamentari del Grand Old Party hanno inviato una lettera al comitato norvegese per il Nobel, affermando che Trump dovrebbe “ricevere il Nobel per la pace 2019 come riconoscimento del suo lavoro per porre fine alla guerra di Corea, per la denuclearizzazione della penisola coreana e per portare la pace nella Regione“.

Nobel 2019, le regole

Le nomine sono presentate esclusivamente da persone che appartengono a determinate categorie, compresi i membri di un corpo legislativo nazionale, professori universitari ed ex vincitori del premio. Nel 2018, sono stati 330 i candidati in lizza per il premio, che sarà assegnato a dicembre. A vincere il Nobel nel 2017 era stata la Campagna internazionale per l’abolizione delle armi nucleari.

Nobel 2019, Moon ‘candida’ Trump

A proporre il Nobel per Trump era stato Moon in seguito al summit della scorsa settimana con il dittatore della coreano Kim Jong-un nel corso del quale i due presidenti si sono impegnati a mettere fine alla guerra di Corea e alla denuclearizzazione della penisola.

Durante un comizio in Michigan, sabato scorso, i sostenitori di Trump, hanno urlato “Nobel! Nobel!” proprio mentre il Tycoon faceva il punto sulla situazione nordcoreana.

Inoltre, fa da sfondo lo storico vertice previsto tra Trump e Kim sul quale il presidente americano ha annunciato dettagli “a giorni”.