Il portale, creato da una coppia finlandese, permette ai nudisti di prenotare le loro case vacanze e girare nudi, lontani da occhi indiscreti. Anche in Italia spiccano le offerte

Desiderio di girovagare ‘nudi’ in vacanza. Ad esaudirlo è stata una coppia finlandese di naturisti che ha fondato ‘NaturistBnb‘: ossia un portale in cui nudisti possono prenotare le loro case vacanze e girare nudi, lontani da occhi indiscreti. E sono molti i proprietari di case, alberghi e b&b che hanno già pubblicato sul sito la loro offerta, tra cui anche in Italia.

“Penso sia una buona opportunità per visitare città interessanti e incontrare persone affini con cui passare del tempo”, afferma Petri alla Cnn. “Se cerchi una vacanza in cui vuoi evadere dalla frenesia del lavoro, penso che sentirsi liberi sia molto importante”, gli fa eco la compagna Minna, naturista da 20 anni. “Abbiamo semplicemente pensato che sarebbe stato bello se ci fosse stato un sito di prenotazione come Airbnb, ma dedicato al nostro modo di vivere”, ha concluso la coppia.

Finlandia, la regola principale

Occorre praticare tanto nudismo in modo tale da incentivare il mercato tra coloro che hanno questa passione: questa è l’unica regola che detta la coppia fondatrice del portale.

I limiti verranno stabiliti di volta in volta dai proprietari degli alloggi. Ad esempio se è possibile girare senza vestiti solo in alcuni locali della casa oppure se è meglio portarsi dietro sempre un asciugamano e se è possibile praticare nudismo anche in giardino.

Il sito è stato creato un paio di mesi fa ma già conta centinaia di offerte da tutto il mondo. Offerte che provengono anche dall’Italia: Toscana, Piemonte e Puglia, sono alcune regioni in cui sono stati messi a disposizione alloggi solo per nudisti.