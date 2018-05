Gli stati indiani di Uttar Pradesh e Rajasthan sono stati colpiti da una violenta tempesta di pioggia, grandine e sabbia che ha provocato gravi danni a edifici e infrastrutture

Il maltempo si è abbattuto sull’India, causando la morte di oltre 70 persone. Gli stati indiani di Uttar Pradesh e Rajasthan sono stati colpiti da una violenta tempesta di pioggia, grandine e sabbia che ha provocato gravi danni a edifici e infrastrutture.

Secondo quanto riferito dalla Protezione civile indiana, attualmente le vittime sarebbero 45 in Uttar Pradesh e 27 in Rajasthan. La tempesta ha interessato anche New Delhi, dove fortunatamente non ha provocato vittime.