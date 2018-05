I sindaci hanno predisposto la chiusura precauzionale di scuole e parchi pubblici in provincia di Oristano e in Gallura. Allerta rossa per medio Adriatico, Emilia Romagna e Piemonte

I primi accenni estivi hanno lasciato il posto al maltempo, che sta interessando gran parte dell’Italia. La Sardegna è la regione più colpita dai nubifragi.

Meteo, scuole chiuse in alcune zone della Sardegna

Nubifragi, frane e smottamenti stanno sconvolgendo la Sardegna. Nell’Isola è caduta in due giorni una quantità di pioggia pari a un quarto di quella di un anno. Si registra il record a Siniscola, in provincia di Nuoro, con 164 millimetri, seguita da San Teodoro (134 millimetri, 550 in un anno) e Posada (133 millimetri, 585 in un anno).

Scuole e parchi pubblici chiusi per precauzione, soprattutto in provincia di Oristano e in Gallura. Inondate anche le terme romane di Fordongianus (Oristano), mentre un gruppo di pastori è stato tratto in salvo nel Marghine, nel Nuorese.

Meteo, scatta l’allarme rosso

Nelle prossime ore il vortice di bassa pressione si sposterà nel resto del Paese, portando piogge e temporali sulle regioni meridionali, sul medio Adriatico, Emilia Romagna e Piemonte, dove scatta l’allarme rosso.

Inoltre, da domani sono attese forti grandinate, fulmini e raffiche di vento in Emilia Romagna, Piemonte, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Sardegna.

Meteo, frequenti piogge in Sicilia

Una burrascosa ondata di maltempo sta interessando la Sicilia che, secondo la Protezione Civile, sarebbe a rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Le piogge si stanno abbattendo in particolar modo su Palermo e Catania. Scuole chiuse a Ragusa. Inoltre si prevedono sull’isola “precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale”.

Meteo, allerta ‘gialla’ in Molise

La Protezione civile del Molise ha diramato un’avviso di allerta meteo criticità ‘gialla’. Sono previste per l’intera giornata e le prossime 24-36 ore, piogge e temporali. Tali fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, intensa attività elettrica e grandinate.

Si registra anche un forte vento con raffiche di burrasca e mareggiate lungo la costa.

Meteo, venerdì possibili accenni di pioggia

Venerdì non mancheranno rovesci e temporali su gran parte delle regioni italiane. Milano, Roma, Pescara, Ancona, Venezia, Padova, Napoli e Bologna saranno soggette a possibili nubifragi.

Eventuali temporali si abbatteranno anche su gran parte della Sardegna, in Toscana, mentre il resto della regione potrebbe essere soleggiato così come le coste ioniche e la Sicilia orientale.

