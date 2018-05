Napoli, uccide la madre e si barrica in casa

Un uomo di 37 anni con problemi psichici ha ucciso la madre con un fucile regolarmente detenuto dal padre, rimasto illeso perché non si trovava in casa

Pasquale De Falco, un uomo di 37 anni, con problemi psichici, ha ucciso la madre e si è poi barricato in casa. È successo in via Campana, a Quiliano in provincia di Napoli. Sul posto si sono recati i carabinieri.

Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, Pasquale De Falco ha ucciso la madre con un fucile da caccia regolarmente detenuto dal padre. In un primo momento non si sapeva se nell’appartamento al primo piano dello stabile, in cui si è barricato l’uomo, ci fosse anche il genitore. Fortunatamente, l’anziano signore si trovava fuori casa ed è stato rintracciato dai militari. I carabinieri giunti sul posto hanno sicuramente intravisto il corpo della donna a terra, in un disimpegno esterno all’abitazione.

I carabinieri stanno cercando di trattare con Pasquale De Falco per tenerlo sotto controllo da un balcone che si trova di fronte all’abitazione in cui l’uomo si è barricato. Intanto, i militari hanno fatto chiudere tutti i negozi che si affacciano sulla strada.

Sembra che il giovane avesse tentato il suicidio in precedenza e che ultimamente fosse stato duramente segnato da una delusione amorosa. Secondo gli abitanti di Qualiano, l’uomo è una brava persona, diplomato e appartenente ad una famiglia conosciuta del paese.