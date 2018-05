Due addetti alla vigilanza si assentavano durante le ore di lavoro per mangiare una pizza o svolgere commissioni personali, favorendo l'ingresso non controllato di ladri

Gli agenti della squadra mobile di Caserta hanno notificato stamattina due misure cautelari nei confronti di Giovanni Maiale e Raffaele Narciso. I due dipendenti del Mibact, addetti alla vigilanza nella Reggia di Caserta, si assentavano durante le ore di lavoro, per mangiare una pizza o per svolgere commissioni personali.

Furbetti del cartellino alla Reggia di Caserta

Durante le ore in cui avrebbero dovuto lavorare, Maiale e Narciso si assentavano per commissioni personali, a volte tornavano anche a casa e rientravano sul posto di lavoro soltanto per vidimare il cartellino. I due addetti alla sicurezza, dopo l’operazione coordinata da Filippo Portoghese, sono adesso obbligati a firmare prima di entrare in servizio e dopo aver terminato l’orario di lavoro.

Sembra che la negligenza di questi addetti alla sicurezza abbia favorito l’ingresso e l’azione di alcuni ladri all’interno della Reggia di Caserta. La polizia, infatti, li ha scoperti grazie alle indagini sul furto dell”incasso alla buvette della Reggia. Dalle registrazioni e i pedinamenti delle forze dell’ordine emerge che gli episodi di assenteismo risalgono ai mesi di settembre, ottobre e novembre 2016.