I 330 milioni di utenti di Twitter sono invitati a cambiare la propria password, per un bug rilevato nel sistema. Sembra, infatti, che la password venga mostrata per intero nei sistemi interni, in cui vengono conservate tutte le parole chiave. Ma da Twitter rassicurano: “Il problema è stato risolto“.

Twitter: “Rilevato bug, cambiate password”

Dopo gli ultimi scandali relativi al furto di dati personali nei social network, molti utenti hanno cancellato le proprie registrazioni. Adesso è il mondo di Twitter ad essere interessato da una possibile “fuga di dati personali” tra i quali le password, ma secondo quanto fanno sapere dal mondo dei cinguettii “non ci sono indicazioni che siano state rubate“.

Nonostante il bug sia stato risolto, per maggiore sicurezza, Twitter invita a cambiare la propria password. “Quando scegliete una password per il vostro account, noi usiamo una tecnologia che la maschera in modo che nessuno all’interno della società possa vederla – afferma Twitter in una nota -. Abbiamo di recente identificato un problema per il quale le password vengono mostrate per intero nei sistemi interni. Abbiamo risolto il problema e non ci sono indicazioni di furto o di cattivo uso delle password. Con eccesso di cautela vi chiediamo di considerare di cambiare la password su tutti i servizi per cui l’avete usata”.