Al suo posto, da lunedì 7 maggio, subentrerà l'attuale condirettrice di Videonews, Rosanna Ragusa. Ma Mario Giordano resterà a Mediaset: ricoprirà il ruolo di direttore Strategie e Sviluppo dell'Informazione

Ѐ ufficiale: Mario Giordano lascerà la direzione del Tg4. Dopo 4 anni, infatti, il prossimo sarà l’ultimo weekend per il giornalista piemontese alla guida del telegiornale di Cologno Monzese. Da lunedì 7 maggio, Giordano sarà direttore Strategie e Sviluppo dell’informazione Mediaset, nell’ambito della Direzione Generale. Al suo posto subentrerà Rosanna Ragusa, attuale condirettore di Videonews.

La lunga carriera di Mario Giordano: nessun divorzio con Mediaset

La carriera di Mario Giordano, alla guida del Tg4, era iniziata nel 2014, dopo l’addio alle televisioni di Giovanni Toti, chiamato a Piazza De Ferrari come governatore della Liguria. Quello tra Giordano e le reti Mediaset, a quanto si apprende, non sarebbe affatto un divorzio, ma una decisione presa dallo stesso giornalista che, infatti, resterà in azienda.

Per il direttore generale Mauro Crippa, Giordano è un ‘capitano di lungo corso‘. L’uscente numero uno di Tg4 ha infatti diretto, in passato, numerosi giornali televisivi a Mediaset, compreso Studio Aperto. Crippa ha, dunque, commentato con entusiasmo il cambio al timone, certo che l’esperienza di Giordano porti nuova linfa all’azienda nel ruolo che è chiamato a ricoprire da lunedì in poi.

Le polemiche intorno al cambiamento della linea editoriale

Ad ogni modo, le dimissioni dell’ormai ex direttore di Tg4 arrivano dopo le polemiche sulla chiusura di Dalla vostra parte, programma che Giordano aveva contribuito a lanciare. Anche Quinta Colonna, format della medesima rete tra cui ideatori figura lo stesso Giordano, dovrebbe essere fortemente ridemensionato nei prossimi giorni. Entrambi i programmi, infatti, sono stati accusati di toni esageratamente populisti. Una linea editoriale che Mediaset intende rinnegare il prima possibile.