Lo studio è stato condotto nei principali banchi frutti di Roma, Milano, Torino, Genova, Firenze, Bologna, Napoli, Catania, Bari, Senigallia, L'Aquila, Cagliari, Reggio Emilia, Padova e Trieste

sacchetti spacciati per biodegradabili in Italia sono irregolari. A dare l'allarme è il Codacons che ha diffuso una nota in cui comunica l'irregolarità, in contrasto dunque con la normativa in vigore dal primo gennaio 2018. Lo studio è stato condotto nei principali banchi frutti di Roma, Milano, Torino, Genova, Firenze, Bologna, Napoli, Catania, Bari, Senigallia, L'Aquila, Cagliari, Reggio Emilia, Padova e Trieste. Il 72% dei

Dall’analisi è risultato che solo il 16,1% dei sacchetti in vendita sono regolari e rispettano la normativa. “Come spesso accade in Italia – commenta il Codacons -, accanto ad una legge, buona in teoria, ma confusa in pratica, si crea un pasticcio interpretativo da parte dei cittadini, supportata da una scarsa ed inefficace informazione, aggravata da un sonnolento controllo”.