Ennesimo episodio di violenza a scuola. Dopo un ‘diverbio’, uno studente dell’istituto Stringher di Udine ha aggredito il suo professore provocandogli la rottura di un dito e una contusione alla gamba. L’episodio è stato denunciato dal docente ed è stata disposta una riunione straordinaria per decidere il ‘destino’ disciplinare dello studente.

Scuola, la ricostruzione dei fatti

Stando al racconto che il docente ha rilasciato alla Polizia, l’alunno, rientrato in aula senza permesso, sarebbe stato invitato nuovamente ad uscire dall’insegnante il quale avrebbe spostato la sedia del ragazzo per rimarcare la punizione inflittagli. Infatti era stato allontanato dalla classe per aver disturbato la lezione.

Da lì l’escalation della situazione. Dopo essersi rialzato da terra, lo studente avrebbe mostrato il pugno al professore senza sferrarlo. Quest’ultimo, indietreggiando, sarebbe scivolato e per evitare la caduta si sarebbe rotto un dito.

La Polizia ha diffuso la consegnato la denuncia e il referto alla Procura dei minori di Trieste che dovrà disporre ulteriori accertamenti sulla dinamica dell’accaduto e valutare un’eventuale ipotesi di reato.