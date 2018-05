Se volete essere sicuri di portare a tavola un primo piatto gustoso, ricco e profumato, non dovete far altro che preparare il risotto dello chef Paolo Forgia

Il risotto è un primo intramontabile e si presta a diverse preparazioni. Oggi vi presentiamo la proposta dello chef Paolo Forgia, semplice, raffinata e gustosa. Il profumo del limone ben si sposa con il pesce spada, richiamando sapori e odori mediterranei, il tutto poi viene esaltato dal gusto delle olive nere presentate in un’insolita consistenza.

Ingredienti per 10 persone

brodo vegetale

800 gr di riso vialone nano

vino bianco per sfumare

buccia di 1 limone

succo di 1 limone

olio evo del Garda

bacca di vaniglia

100 gr di burro

300 gr di olive nere

500 gr di pesce spada

farina 00 q.b.

Procedimento per il risotto. Tostare il riso in una pentola e sfumare con vino bianco. Continuare la cottura del risotto aggiungendo poco alla volta il brodo vegetale. Al termine della cottura del riso, spegnere il fuoco e mantecare con burro, succo di limone e la buccia di limone.

Procedimento per la polvere di olive. Tritare le olive denocciolate e metterle in forno a 180°C per 20 minuti fino a quando non risulteranno secche.

Procedimento per il pesce spada. In una padella riscaldare un filo d’olio. Infarinare il pesce spada tagliato a cubetti, rosolarlo e tenerlo da parte. Servire il risotto su una fondina e cospargere il tutto con la polvere di olive, i capperi fritti e buccia di limone.

Lo chef Paolo Forgia

Classe 1988, Paolo Forgia si diploma nel 2007 all’alberghiero di Verona e successivamente consegue la laurea in Scienze e Cultura della Gastronomia e della Ristorazione. Dal 2010 al 2012 collabora con lo Chef Fabio Tacchella come ricercatore alimentare presso la Decorfood Italy. Dallo stesso anno è docente di cucina e gelateria in 2 scuole di ristorazione della regione Veneto. Sempre nel 2012 entra a far parte della famiglia della Federazione Italiana cuochi come segretario provinciale di Verona e nel 2017 prende in mano l’associazione come presidente. Dal 2014 è componente della squadra provinciale che partecipa a competizioni gastronomiche nazionali e internazionali.